Salah non pensa al futuro. Ma Juve e Real sono pronte a fare la loro mossa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Le voci di una rottura con Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, apparse sulla stampa poco prima della gara di ritorno di Champions League non sembrano aver toccato Mohamed Salah né trovare conferme in ambienti Reds. L’egiziano, recentemente inserito fra le 100 personalità più influenti al mondo dal Time, è infatti concentrato sul finale di stagione con il Liverpool con la Premier League e una nuova finale di Champions League da conquistare e magari puntare nuovamente al Pallone d’Oro dopo il 6° posto conquistato nella passata edizione.

Di certo le voci sul suo futuro non mancano anche se sono poche le squadre che possono permettersi di strappare l’esterno egiziano al club inglese. La Juventus, nonostante il passivo di bilancio dovuto all’acquisto di Cristiano Ronaldo e all’eliminazione ai quarti di Champions League, lo vorrebbe per rinforzare l’attacco e potrebbe per questo decidere di sacrificare Paulo Dybala per avere l’egiziano e comporre un attacco mostruoso con CR7. Ma attenzione al Real Madrid che come primo obiettivo ha Eden Hazard del Chelsea. Se però i londinesi, che hanno il mercato chiuso in entrata, dovessero fare resistenza e dichiarare incedibile il belga allora i madrileni potrebbero andare con forza su Salah e sfidare la Juventus a suon di milioni.