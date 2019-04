Salvezza col gioco d'attacco. La SPAL resta fedele alla propria filosofia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il successo della SPAL di ieri sul campo dell'Empoli ha regalato alla squadra di Semplici la grande possibilità di vivere con una certa spensieratezza il finale di stagione, visto che oramai la zona retrocessione dista 9 punti (10 virtuali visto il vantaggio negli scontri diretti con l'Empoli).

Merito a mister Semplici, che ha saputo equilibrare al meglio il suo undici (autore di 5 vittorie nelle ultime 6), ma anche e soprattutto all'attacco della compagine estense che negli ultimi 540 minuti ha segnato 11 gol, oltre 2 a partita. Il giocatore che ha conquistato spesso titoli e meriti è sicuramente Andrea Petagna, ma pure Mirco Antenucci e Sergio Floccari hanno dato il loro importante contributo. Il primo con la rete che ha chiuso il match e spento le speranze con l'Empoli, il secondo con la decisiva rete alla Juventus e il gol (oltre che al rigore conquistato) segnato contro l'Empoli.

Nomi e numeri che sintetizzano perfettamente la filosofia di Semplici e della sua SPAL. Che anche quando le cose non sembravano andare per il verso giusto nel corso della stagione non ha mai rinunciato alla propria idea (offensiva) di calcio.