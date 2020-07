Samir Handanovic, pararigori e capitano dell'Inter: caccia al primo trofeo in carriera

vedi letture

Samir Handanovic è probabilmente, oggi, uno dei migliori portieri d'Europa. Di certo fra i più affidabili in fatto di rendimento e continuità. Il numero uno sloveno dell'Inter è infatti considerato dagli addetti ai lavori come un vero e proprio top per la categoria, tanto che in periodi diversi sono state molte le big europee ad essersi mosse per lui, Barcellona in primis. Soprannominato Batman per via delle sue parate acrobatiche, ha iniziato a giocare nel Domzale prima di essere notato dall'Udinese. In bianconero giocò una stagione, prima di passare in prestito a Treviso, Lazio e Rimini. Poi, dal 2007 al 2012, il ritorno in Friuli con i gradi del titolare. Nel 2012, a suon di milioni, l'Inter è riuscita a strapparlo ai bianconeri e come detto alla concorrenza di mezza Europa. Bravo nelle uscite, Handanovic ha legato il proprio nome anche alla grande abilità nel parare i calci di rigore. Per la consacrazione ultima e definitiva manca forse un trofeo, proprio quello che l'Inter spera di portare a casa con Antonio Conte. E ovviamente capitan Samir Handanovic. Oggi il portiere nerazzurro compie 36 anni.

Sono nati oggi anche Rolando Maran, Sergej Ignasevic, Giuseppe Vives, Mounir El Hamdaoui, Nilmar e Federico Mattiello.