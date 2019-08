Samp, agosto sta finendo e inizia il campionato. Ma servono rinforzi

Parafrasando una celebre canzone degli anni’80 dei Righeira "L’estate sta finendo", possiamo dire che agosto sta finendo. Gli ombrelloni non si stanno chiudendo, il caldo non se ne va ma il mercato sta piano piano volgendo alla conclusione e, soprattutto, il campionato è pronto a levare l'ancora. La Sampdoria si presenta ai nastri di partenza con una buona ossatura di base proveniente dalla stagione passata ma non bisogna dimenticare le partenze eccellenti di Andersen e Praet. Il difensore danese è stato sostituito dall’esperienza internazionale di Jeison Murillo mentre il belga, che domenica ha debuttato in Premier League con la maglia del Leicester, è stato rimpiazzato dal promettente Leris.

Servono i rinforzi - Rimanendo sempre in tema tormentoni, quello in casa Samp è ormai legato sempre all'esterno d'attacco. La vittoria di domenica sera contro il Crotone in Coppa Italia ha messo in luce aspetti positivi, come il cinismo e la qualità nelle giocate, ma ha anche messo a nudo alcune lacune che andranno riempite al più presto in vista dell’avvio del campionato. La più importante è rappresentata dall'incompletezza della rosa e di alcuni rinforzi che serviranno per rendere l’organico più competitivo. Eusebio Di Francesco ha chiesto a più riprese un esterno d’attacco e almeno un attaccante che possa dare respiro a Fabio Quagliarella.

Domenica c’è la Lazio - Intanto domenica sera prenderà al via il campionato. Il debutto sarà davanti al pubblico amico ma di fronte ci sarà la Lazio di Simone Inzaghi per un match che darà il via ad una serie di partite assai difficili con Sassuolo, Napoli e Fiorentina in trasferta e Torino e Inter a Marassi. Il tecnico abruzzese schiererà molto probabilmente una formazione molto simile a quella dello “Scida” con Audero fra i pali, Bereszynski, Murillo, Colley e Murru in difesa. A centrocampo ci saranno quattro per tre posti, Ronaldo Vieira, Ekdal, Linetty e Jankto mentre in attacco Quagliarella sarà il centravanti con Gaston Ramirez e Caprari ai lati del tridente. Occorre che i rinforzi arrivino il più presto possibile. Perché l'estate non starà finendo. Ma il mercato sì.