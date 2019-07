© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Un'autostrada a quattro corsie e senza traffico". Così, Il Corriere dello Sport parla della trattativa per il passaggio della Sampdoria da Massimo Ferrero alla cordata guidata da Gianluca Vialli. Un affare che sembra ormai in dirittura d'arrivo: l'ultima offerta presentata dall'ex bomber e dai due finanziatori, Jamie Dinan e Alex Knaster, è di 90 milioni. Sessanta sono la parte fissa, 30 per i debiti; in più, ci sarebbero una quindicina di milioni per i bonus, da ottenere senza particolare fatica. Si sfonderebbero i 100 milioni, una somma che potrebbe definitivamente convincere il vulcanico patron a cedere la società.