Samp, chi è Adrien Silva: un recupera-palloni di qualità per Ranieri. Campione d'Europa

Un grande colpo. In cerca di rilancio: la Sampdoria è vicinissima ad assicurarsi Adrien Silva. Francese di madre e di nascita, ad Angoulême, nella Charente, il 15 marzo 1989 Portoghese di madre e di formazione calcistica, anche se i primi calci a un pallone li tira nelle giovanili del Bordeaux. Dai tredici anni entra nel vivaio dello Sporting CP, la squadra che lo lancia nel calcio dei grandi.

Giramondo e campione d'Europa. Dai biancoverdi di Lisbona, nel 2010 passa in prestito al Maccabi Haifa, in Israele dura sei mesi e torna in patria. S'impone all'Académica, dove vince la coppa nazionale, e infine anche con la casacca dello Sporting: cinque stagioni, 240 presenze, un'altra Taça de Portugal e una Supercoppa. Soprattutto, un Europeo: nel 2016 è tra i titolari del Portogallo che trionfa in Francia. Lo ricorderete, forse, anche protagonista in panchina: è il calciatore a cui CR7 rifila un pugnetto sulla coscia mentre sta bevendo, procurandogli più dolore del previsto.

Alla corte di Shakespeare. Nel 2017, il grande salto verso la Premier League: il Leicester sborsa 25 milioni di euro per portarlo in Inghilterra. Con qualche secondo di ritardo: un dettaglio che porta a un vero e proprio caso gli impedisce di essere formalmente tesserato fino a gennaio 2018. Quando può infine giocare e rimediare le 12 presenze di una stagione non troppo fortunata. In quella successiva, gioca appena due gare di campionato fino a gennaio, per poi tornare in Francia, in prestito al Monaco. Resta nel Principato anche nell'annata 2019-2020, fermata anzitempo per l'esplosione della pandemia ma conclusa con 22 presenze in Ligue 1. A giugno i due club non trovano l'accordo e fa rientro alle Foxes, verosimilmente per non restare.

Che giocatore può arrivare alla Samp. Un interno di centrocampo, duttile e coriaceo. Nel Portogallo del 2016 giocava a tre con William Carvalho e Joao Mario, in una mediana di cui era l'elemento più difensivo. Il Leicester l'ha acquistato come sostituto di Drinkwater, centrocampista box to box ma anche di contenimento. Nelle sue varie vite calcistiche, ha giocato pressoché in tutti i moduli, dal 4-4-2 al 4-3-3 passando per il 3-5-2. In Portogallo aveva il gol facile: allo Sporting ha concluso ben tre campionati con 8 reti all'attivo, ma non trova la via della rete dal 2017 (61 partite e 0 gol tra Leicester e Monaco). Senza scomodare il soprannome lavatrice, che a un certo Tiago in Italia non ha portato benissimo, sa recuperare e pulire palloni: nell'ultimo campionato ha affrontato 9 duelli difensivi a gara (vincendone il 63,64%) ed è stato il 22° giocatore della Ligue 1 per numero di passaggi medi a partita. 52,4 con una percentuale di riuscita dell'89%. E il pressing, appunto, gli riesce bene: nell'ultimo campionato francese è stato infatti il terzo giocatore per numero di recuperi palla nella metà campo avversaria (4,98 in media a partita). Ranieri lo voleva già al Leicester (ma poi fu esonerato prima del suo acquisto), cosa avrà ora? Un mediano aggressivo e pulito nel giocare la palla. Adatto per i tanti vestiti che la Samp, di cui dovrebbe essere il primo acquisto in questa estate, vorrà adottare.