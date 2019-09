Samp, Di Francesco: "I tifosi? Trasformiamo la bolgia in prestazione"

Alla vigilia di Sampdoria-Torino Eusebio Di Francesco, tecnico dei blucerchiati, dell'accoglienza che si attende da parte di tifosi di casa dopo il comunicato diramato dai gruppi organizzati nei giorni scorsi: "Se penso alla bolgia mi vengono i brividi. MI piace sentire il calore della gente e credo che il pubblico della Samp in quel senso non ci hanno fatto mai mancare niente. Dobbiamo noi trasformare la bolgia in prestazione sul campo. Io non posso rimproverare nulla da questo punto di vista. Sono felice del comunicato ma anche prima ho visto i tifosi della Samp incitarci nei momenti di difficoltà".