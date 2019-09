Samp, i voti al mercato: troppo poco per Di Francesco. Bene in uscita

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Emiliano Rigoni non basta. In tutti i sensi: l'argentino, tra l'altro già visto in Italia con l'Atalanta senza aver lasciato il segno, è l'ultimo acquisto in ordine cronologico di una Sampdoria sulle cui operazioni ha pesato la lunga trattativa per la cessione societaria. Mancano gli esterni per Eusebio Di Francesco, un allenatore che sulle fasce ha sempre fatto la propria fortuna: Gonzalo Maroni è un giocatore dal gran potenziale, ma sarebbe stato più adatto al calcio di Giampaolo. Due argentini a parte, Fabio Depaoli è un buon acquisto, anche dal punto di vista economico, per la fascia destra. Mehdi Léris e Jeison Murillo due piccole scommesse per sostituire due giocatori chiave. E passiamo così al capitolo cessione: promossa, la Samp, per Joachim Andersen e Dennis Praet. Erano fondamentali, sì, ma sono stati venduti bene: il punto sono le incertezze sulla loro sostituzione a pesare. E, più in generale, l'impressione che i blucerchiati abbiano aspettato tanto, forse troppo. Che non abbiano dato seguito al cambio di filosofia che il passaggio da Giampaolo a Di Francesco. Che molto, forse tutto, dipenderà dalla verve di Fabio Quagliarella. E che dopo un mercato contraddittorio sarà una stagione complicata, sulla sponda doriana di Marassi.

Operazioni in entrata, VOTO 4

Kaique Rocha (Santos)

Emiliano Rigoni (Zenit St. Petersburg)

Andrea Seculin (Chievo Verona)

Mehdi Léris (Chievo Verona)

Marco Pompetti (Inter)

Felice D'amico (Inter)

Jeison Murillo (Valencia)

Tommaso Augello (Spezia)

Gonzalo Maroni (Boca Juniors)

Fabio Depaoli (Chievo Verona)

Julian Chabot (Groningen)

Morten Thorsby (Heerenveen)

Operazioni in uscita, VOTO 6,5

Jacopo Sala (Spal)

Leonardo Capezzi (Albacete)

Ognjen Stijepovic (Pistoiese)

Gabriele Rolando (Reggina)

Valerio Verre (Hellas Verona)

Lorenco Šimić (Rijeka)

Dennis Praet (Leicester City)

Cabral Rafael (Reading)

Antonio Palumbo (Ternana)

Marco Sau (Benevento)

Giacomo Vrioni (Cittadella)

Joachim Andersen (Olympique Lyonnais)

Andrea Tozzo (Ternana)

Maxime Leverbe (Chievo Verona)

David Ivan (Chievo Verona)

Dawid Kownacki (Fortuna Dusseldorf)

Titas Krapikas (Spezia)

Vid Belec (APOEL)

Michal Tomic (Zilina)