Samp-Inter, i voti ai tecnici: Conte cambia e vince. Di Francesco ci prova

Partita a due volti fra Sampdoria e Inter, anche se mai sbilanciata a favore dei blucerchiati. Primo tempo completamente in balia dell'Inter, almeno fino all'espulsione di Alexis Sanchez, secondo minuto della ripresa. Da lì in poi equilibrio, il gol di Jankto ma anche la risposta, subitanea, di Gagliardini, che ha spezzato le speranze della Samp.

EUSEBIO DI FRANCESCO 5 - Nella prima frazione sembra quasi che non entri in campo nessuno, il risultato potrebbe essere ben più largo dello 0-2 finale. Poi prova a portare dei correttivi, con Depaoli più avanti, ma rischia di prendere il terzo gol. Sanchez gli dà una mano, lui le prova tutte, ma resta in partita solamente otto minuti. Giocare senza una prima punta - e cercare di difendere con la difesa a tre - non sembra giovare più di tanto sotto il profilo né tecnico, né tattico.

ANTONIO CONTE 7 - Tanto turnover in casa della Sampdoria, solito risultato. Mai un problema, almeno fino a quando la partita e in parità numerica, si copre nella seconda frazione ma senza togliere Bastoni, già ammonito, bensì Candreva, per dare spazio a un D'Ambrosio più difensivo. Toglie subito Lautaro per avere più fisicità con Lukaku e indovina anche la carta Gagliardini, facendo riposare Vecino (e Barella). Quasi mai in difficoltà nemmeno in 10 contro 11, chiaramente non domina più come nel primo tempo.