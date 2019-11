Samp, Jankto: "Siamo più forti dell'Udinese. Ranieri un grande"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Jakub Jankto, centrocampista della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida contro l'Udinese, sua ex squadra: "Con Ranieri c'è più fiducia, è una grandissima persona oltre che essere un grande tecnico. In campo di vede la serenità, abbiamo fatto tre risultati utili consecutivi. Vogliamo uscire da questa situazione di classifica negativa".

Domenica la sfida contro l'Udinese.

"Li conosco bene, on sarà facile e dovremo stare attenti sui contropiedi. Siamo più forti dell'Udinese, se giocheremo come sappiamo vinceremo".