Samp-Juve, le ufficiali: HDR confermato. C'è Demiral, out Quagliarella

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Claudio Ranieri cambia il bomber. Out Quagliarella, gioca Caprari, che per la cronaca supera in volata anche Gabbiadini. L'ex Roma sarà supportato da Ramirez, con Murillo che dovrebbe agire da terzino destro in difesa. Out Ekdal: a centrocampo faranno coppia Linetty e Jankto.

Maurizio Sarri sceglie ancora l'HDR: l'attacco della Juventus vedrà protagonisti ancora Dybala, Ronaldo e Higuain. Un tridente da sogno per i tifosi bianconeri, da incubo per la difesa blucerchiata. In porta c'è Gianluigi Buffon, che al fischio d'inizio salirà a quota 647 presenze in A (eguagliato il record di Maldini). C'è Demiral e non De Ligt in difesa con Bonucci, a centrocampo Rabiot completa il reparto con gli intoccabili Pjanic e Matuidi.

Ecco le formazioni ufficiali di Sampdoria-Juventus.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Murillo, Ferrari, Colley, Murru; Depaoli, Thorsby, Linetty, Jankto; Ramirez, Caprari. Allenatore: Claudio Ranieri.

Juventus (4-3-3): Buffon; Danilo, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Dybala, Ronaldo, Higuain. Allenatore: Maurizio Sarri.