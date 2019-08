Samp, nuovo cambio di rotta: adesso è Ben Arfa in pole per l'esterno

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

La Sampdoria, spiega La Gazetta dello Sport oggi in edicola, torna su Hatem Ben Arfa. Accelerata per la trattativa relativa al trentaduenne ora svincolato, al giocatore può essere proposto un accordo fino al 2022. E' ora, spiega la rosea, a sorpresa in pole per l'esterno mentre il ds Osti lavora anche sul vice Quagliarella. Nelle ultime ore si è accesa l'idea Giovanni Simeone della Fiorentina anche se lo scambio con Manolo Gabbiadini non scalda le due società.