Samp, per Colley al Fulham tentata anche la strada del ricongiungimento familiare

Un retroscena di mercato riguardante la mancata cessione di Omar Colley al Fulham arriva dalle colonne de Il Secolo XIX oggi in edicola. Stando a quanto riportato dal quotidiano l'operazione per il gambiano è stata inizialmente bloccata a causa delle regole della FA sull'arrivo oltremanica dei calciatori extracomunitari che per essere tesserati dai club devono aver disputato almeno il 75% di partite ufficiali negli ultimi due anni con la Nazionale. Norma, questa, avversa al difensore per il quale si è tentata anche la strada del ricongiungimento familiare visto che la famiglia vive a Londra. Ipotesi, anche questa, tramontata vista la mancata residenza della moglie nella capitale britannica e i tempi ristretti per potergliela far richiedere.