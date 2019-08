Samp, pronto il rilancio per Rigoni. Viva anche la pista Ben Arfa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Sampdoria è pronta al rilancio per Emiliano Rigoni, esterno offensivo oggi allo Zenit. L'argentino è balzato in testa alle preferenze di casa Samp e come detto, secondo la Gazzetta dello Sport, nelle prossime ore sono attese novità in tal senso. Sullo sfondo resta aperta anche la pista Hatem Ben Arfa, giocatore svincolato dopo l'esperienza al Rennes nei mesi scorsi.