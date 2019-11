Samp, Ranieri e il problema del gol: "Siamo entrando in sintonia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Claudio Ranieri ha risolto i problemi della difesa della Sampdoria, ma quanto all'attacco c'è ancora molto da fare. Il tecnico testaccino ne è consapevole, e a due giorni dalla sfida contro l'Udinese non si nasconde in conferenza stampa: "Nella parte offensiva sto vedendo che i giocatori di qualità stanno entrando in sintonia con le mie idee. Se continuano a fare quanto fatto in allenamento, dovremo essere vicini allo sbloccarci".

Ha lavorato sulla testa di Quagliarella?

"Lo spero. Sono sempre come San Tommaso. Se non vedo e tocco, non credo. Fabio sta facendo buone cose, è vicino a sbloccarsi".