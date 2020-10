Samp, Ranieri: "Keita e Silva non giocavano da marzo. Ora stanno salendo di condizione"

Come sta la squadra? E' una delle domande poste nell'intervista al sito ufficiale a Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, alla vigilia della sfida contro l'Atalanta. Questa la sua risposta: "La squadra sta bene. Certo, i nuovi hanno bisogno di un pochino più di tempo per entrare in condizione a livello fisico. Candreva ha giocato fino all'anno scorso, però non aveva mai fatto nessuna partita e infatti sta un pochino meglio. Keita e Silva è da marzo che non giocavano più. Stanno salendo di condizione, anche non sono al 100%".

