Samp, sprint Bologna per Gabbiadini e Ferrero va su Lammers

Fonte: Sportitalia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Giro di attaccanti a sorpresa tra Genoa e Bologna. Secondo quanto riferito da Sportitalia, il Bologna è piombato forte su Manolo Gabbiadini. Richiesta esplicita di Sinisa Mihajlovic. Sabatini è in contatto con Osti, i due hanno un ottimo rapporto da sempre, per definire entro breve l'affare. Con Gabbiadini al Bologna su chi virerebbe la Samp? Primo sondaggio con il Napoli per Inglese ma la richiesta è di 35 milioni, valutata non idonea dal club di Ferrero. Allora ecco la sorpresa: la Samp è sulle tracce di Sam lammers, attaccante classe 1997 del PSV, olandese di 1,90.