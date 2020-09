Samp, tutto bloccato in attesa delle uscite. Marin e Adrien Silva i primi obiettivi

vedi letture

Bloccato il mercato della Sampdoria. Fa il punto il quotidiano 'IlSecoloXIX' oggi in edicola, che parla di acquisti che verranno definiti solo dopo le uscite. In questo momento, però, per Murillo, Colley e Ramirez la situazione non si sblocca e quindi restano in stand-by anche le operazione in entrata: Antonio Marin della Dinamo Zagabria e Adrien Silva i primi obiettivi, ma Ranieri per la nuova stagione ha chiesto anche un attaccante.