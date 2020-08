Sampdoria, Augello: "Lo Spezia ha le carte in regola per raggiungere la A, tifo per loro"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna de Il Secolo XIX, il difensore della Sampdoria Tommaso Augello ha parlato della sua ex squadra, lo Spezia: "Tifo per loro. L’altra sera qui in Sardegna durante la cena seguivo la partita su Dazn e alla fine gli ho fatto i complimenti. Hanno le carte in regola per raggiungere la A anche se il Frosinone è la squadra peggiore da incontrare in finale. Speriamo bene, allo Spezia sono rimasto legatissimo come al Cimiano che ha lanciato".