Sampdoria, Bertolacci: "Dura con la Roma. Obiettivo salvezza"

Andrea Bertolacci, nuovo centrocampista della Sampdoria, è stato intervistato da Sky: "Siamo pronti , sappiamo che la sfida di domenica con la Roma sarà molto difficile. Ci stiamo preparando al meglio per questa sfida importante. È arrivato mister Ranieri, speriamo che possa portarci al nostro obiettivo, la salvezza.

Ranieri mi voleva al Fulham? A gennaio c'è stata questa possibilità, poi non è andata in porto. Adesso però voglio solo pensare alla Sampdoria, il campionato per noi inizia ora. Dobbiamo dare tutto. Ho grande voglia di rivalsa dopo un anno difficile al Milan. Ho ricordi bellissimi del Genoa, ma adesso sono qui e darò il massimo per questa maglia. Il derby? Sarà emozionante".