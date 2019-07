Sampdoria bloccata: da Andersen a Praet, dipende dalla società

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La trattativa per l'eventuale passaggio di mano della Sampdoria è entrata nel vivo. L'offerta però è ancora bassa, perché Ferrero vorrebbe più di 100 milioni di euro per cancellare tutte le pendenze e guadagnare sul suo lavoro. Nel frattempo ci sono dei "danni collaterali", che rischiano di far saltare alcune trattative già molto avanti.

ANDERSEN - Il Lione ha offerto circa 30 milioni di euro per il danese, trovando di fatto l'ok blucerchiato. Però è evidente che non ci possa essere una chiusura lampo, poiché la nuova proprietà vorrebbe, eventualmente, decidere sulla sua sorte.

PRAET - Anche qui bisogna fare dei distinguo: il Tottenham e il Milan lo stanno seguendo da tempo, però ha un certo costo: 26 milioni di euro. L'anno scorso era la clausola rescissoria, quest'anno è stata eliminata ma il prezzo non è cambiato. Rimane anche lui stoppato da questa incertezza di fondo dovuta all'eventuale passaggio di quote.

MALINOVSKIY - Infine c'è la situazione dell'ucraino, con il Genk che aveva trovato un accordo intorno ai 13 milioni, salvo poi - anche qui - stoppare la trattativa che, ora, vede l'Atalanta in vantaggio su tutti. Di fatto il rischio è quello di perdere un giocatore su cui c'erano già le mani del club blucerchiato. Domani sarà una giornata chiave per tutti.