Sampdoria, Bonazzoli: "Pensiamo a pedalare per vincere subito contro il Lecce"

vedi letture

Federico Bonazzoli, attaccante della Sampdoria, ha parlato al sito ufficiale al termine della sconfitta subita contro il Bologna: "C'è poco da dire. Sono contento per il gol ma dispiaciuto perché non ha aiutato la squadra. Pensiamo al Lecce perché da ora in poi ogni partita è la morte per noi. Le partite sono condizionate dagli episodi, ed è inutile spiegare cosa non è andato. Abbiamo perso, non pensiamoci più. Dobbiamo pedalare per vincere. Penso di essere maturato molto quest'anno, anche le panchine mi hanno fatto bene. Mangerò sempre l'erba per farmi trovare pronto. Io rispetto sempre ogni decisione e quando entro in campo penso a dare il massimo per la squadra".