Sampdoria-Cagliari, le formazioni ufficiali: Quagliarella out, Zenga schiera Ragatzu dal 1'

Continuità. E' ciò che cerca la Sampdoria dopo il successo di Udine. La squadra blucerchiata scenderà in campo alle 19.30 al "Ferraris" contro il Cagliari, reduce dal pari interno contro il Lecce. Walter Zenga torna nella Genova che lo ha visto giocatore dal 1994 al 1996 e allenatore nel 2015 e lo fa affidandosi alla coppia d’attacco formata da Ragatzu e Simeone. A centrocampo invece spazio a Ionita, Birsa e Rog con Nandez e Lykogiannis mentre in difesa davanti a Cragno linea a tre formata da Walukiuewicz, Pisacane e Carboni.

Quagliarella out - Risponde Claudio Ranieri lasciando Quagliarella in panchina e affidando l’attacco a Gabbiadini e Bonazzoli. A centrocampo nessuna novità con il rientro di Jankto e lo slittamento di Linetty a destra con Thorsby e Ekdal in mezzo. A destra c’è Depaoli e non Bereszynski con Yoshida, Colley e Augello e completare il pacchetto arretrato a protezione della porta di Audero.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Depaoli, Yoshida, Colley, Augello; Linetty, Thorsby, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Bonazzoli.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Pisacane, Carboni; Nandez, Ionita, Birsa, Rog, Lykogiannis; Simeone, Ragatzu.