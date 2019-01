Sampdoria, che fatica quando va in superiorità numerica

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A dirla così sembra una situazione paradossale. Sia chiaro, la Sampdoria ha conquistato a Firenze un punto importante che mantiene invariate le distanze dai viola di Stefano Pioli e, salvo i successi di Milan e Atalanta, dalle altre squadre in lotta per la zona europea. Come ha detto Marco Giampaolo nelle interviste dalla pancia del "Franchi", la prestazione però non è stata certamente confortante eccezion fatta per l'eurogol di Ramirez e un Quagliarella che all'ombra della Lanterna sembra stia vivendo una seconda giovinezza. A lasciare l'amaro in bocca, oltre al 3-3 subito praticamente sulla sirena, è stato il fatto che la superiorità numerica non è stata sfruttata dalla formazione blucerchiata dopo l'espulsione di Edmilson arrivata al 39' del primo tempo. Non è certamente un calcolo matematico, si sa che il calcio sfugge ad ogni tipo di logica, ma generalmente chi gode del vantaggio numerico può sfruttare spazi che in undici contro undici fisicamente non può godere. Questa situazione sembra bloccare la Samp visto che non è la prima volta, dall'arrivo del tecnico di Bellinzona, che accusa problemi quando gode del vantaggio numerico.

UNA SUPERIORITA' NUMERICA SU DUE NON SFRUTTATA - Dati alla mano negli ultimi tre anni i blucerchiati hanno potuto godere dell'uomo in più ben dodici volte: in certe situazioni è stata sfruttata come in occasione della rimonta contro l'Atalanta alla seconda giornata della stagione 2016-2017 con il 2-1 di Barreto arrivato dopo il rosso a Carmona oppure con il pari di Bruno Fernades in extremis contro il Palermo sempre nella stessa stagione. In altre ben sei situazioni invece no. Sempre due stagioni fa a Pescara, sul punteggio di 1-1, i liguri non sono riusciti a godere dell'uomo in più per un tempo intero con il rosso a Coda arrivato al 45' del primo tempo. Stesso discorso nella stagione passata a Bologna quando dopo l'espulsione di Torosidis a fine primo tempo sul 2-0 per i felsinei, i blucerchiati hanno anche incassato il tris di Okwonkwo. Dopo la sconfitta arrivata a Napoli per 3-2, con Mario Rui allontanato dal campo nell'ultimo quarto d'ora, è arrivato un pari per 1-1 in casa contro il Torino con Acquah espulso al 73' e Belotti che ha sfiorato la rete del sorpasso nel finale.