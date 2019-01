Sampdoria, dubbi su Kownacki: potrebbe anche restare blucerchiato

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dawid Kownacki potrebbe anche restare alla Sampdoria. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport infatti, il club doriano, che sta cercando una sistemazione per il polacco, non ha fretta, anche perché non è da escludere che uno tra Caprari e Defrel lasci Genova entro la fine di gennaio. In caso di un'altra partenza in avanti infatti, il giovane attaccante di Giampaolo verrebbe subito tolto dal mercato con buona pace di Empoli, Fortuna Dusseldorf e Stoccarda che lo stanno seguendo da settimane.