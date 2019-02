Sampdoria, febbraio nero: zero punti e un solo gol fatto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Febbraio nero quello che riguarda la Sampdoria. I blucerchiati stanno attraversando un momento di difficoltà culminato domenica sera con la sconfitta di Milano. Contro l'Inter, è vero, la squadra di Giampaolo ha mostrato segnali di ripresa, mettendo in campo una buona prestazione che però non ha portato a casa punti neanche in questa circostanza. La classifica resta comunque buona e i punti dalla zona europea sono comunque sempre cinque, viste le contemporanee sconfitte di Atalanta e Lazio. Senza dubbio però il secondo mese dell'anno non ha regalato soddisfazioni ai liguri visto che sono arrivate tre sconfitte consecutive contro Napoli, Frosinone - quella che brucia di più - e contro i nerazzurri di Spalletti con una sola rete realizzata e sei subite. La mancanza di risultati dei liguri è coincisa anche con la frenata in fase realizzativa di Fabio Quagliarella. L'attaccante di Castellammare di Stabia vanta numeri straordinari: 16 reti segnate sulle 40 complessive della squadra, praticamente il 50%, e molto spesso ha sbloccato situazioni intricate dando poi il via a vittorie come contro il Chievo o contro il Bologna a Marassi.

MAI COSI' MALE A FEBBRAIO CON GIAMPAOLO - Situazione inedita quella che riguarda la Samp da quando in panchina c'è Marco Giampaolo. Nelle due stagioni precedenti febbraio ha sempre sorriso ai colori blucerchiati. Nel 2016-2017 nelle quattro partite giocate sono arrivati otto punti su dodici a disposizioni frutto di due vittorie - di cui una a San Siro contro il Milan - e due pareggi. L'anno successivo, con la squadra al sesto posto in graduatoria, la formazione doriana ha collezionato sette punti con due vittorie, un pareggio e una sconfitta - con i rossoneri al "Meazza" sempre protagonisti -. Domenica all'ora di pranzo al "Ferraris" arriva il Cagliari di Rolando Maran e la Sampdoria dovrà lottare per conquistare i tre punti. E concludere con una vittoria questo febbraio avaro di soddisfazioni.