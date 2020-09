Sampdoria, Ferrero parla chiaro: "Un mediano e un attaccante. Poi il nostro mercato è chiuso"

"Una punta e un mediano, poi l'ossatura della squadra c'è. Ho venduto Linetty al Toro, è vero, a 9 milioni e mezzo grazie a bonus facilmente raggiungibili, ma guardatevi intorno: dalla Juve alla Roma all'Inter non c'è una big che sta comprando". Parla così Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, in merito al mercato dei blucerchiati e non solo. "Tutto il calcio europeo è fermo - le parole riportate da Il Secolo XIX -, questo Covid sta togliendo sicurezza e anche il calcio ne risente. Qualcosa come sempre faremo ma ci vuole pazienza e visione d'insieme".