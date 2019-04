© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al termine del derby vinto contro il Genoa, il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha parlato ai microfoni dei giornalisti presenti, sfoderando un linguaggio non propriamente oxfordiano: “Il bilancio nei derby? Sei vinti, tre pareggiati e uno perso. Ma si sa, all’inizio si paga pegno. Le voci sulla cessione del club? Chi vivrà vedrà, lascio a voi i cazzari. Qualcuno ha detto che questo era l’ultimo derby di Ferrero? Vi dovete attaccare al c... Ultimo è il cantante. Oppure il capitano Ultimo, se vi acchiappa vi lega tutti. E non dite ai tifosi che alzo il prezzo di vendita della Samp. Andate tutti a f…”, ha concluso.