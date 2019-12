© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha svelato un retroscena a proposito dell'acquisto di Fabio Quagliarella a margine della premiazione dell'attaccante per il miglior gol della passata stagione: "Ricordo quando l'ho comprato: erano lì Romei e Bozzo (agente del bomber napoletano, ndr) a trattare. Gli ho detto che non ce lo davano, poi ho chiamato Cairo e ho passato la giornata a litigare con lui, alla fine (urla, ndr) ho portato in blucerchiato Quagliarella".