Sampdoria, fine dell'avventura per Maroni. Tornerà al Boca Juniors, in crisi economica

vedi letture

Tra i sette contratti di giocatori della Sampdoria in scadenza il 30 giugno - sottolinea Il Secolo XIX - c'è anche quello di Gonzalo Maroni. Non ci sono stati contatti con il Boca Juniors, proprietario del cartellino, anche se a breve la Samp dovrebbe ricevere una telefonata dall'agente del ragazzo, Pablo Cosentino. C'è però già una certezza: il diritto di acquisto a 11 milioni di euro non sarà esercitato. E Maroni tornerà al Boca Juniors. Non solo, potrebbe addirittura rientrare a Buenos Aires anche nel caso la Serie A ripartisse e si concludesse dopo il 30 giugno. Il Boca è alle prese con la crisi economica da Covid-19, ed il presidente Ameal con grande trasparenza ha fatto sapere che non ci sono i soldi per saldare gli stipendi di marzo per giocatori, staff e dipendenti, e ha chiesto tempo. La società sta già preparando la rosa della prossima stagione, a costo zero: basandosi sulle promesse delle giovanili e sui prestiti di rientro. Tra cui Maroni, appunto.