Sampdoria Nazionale: Quagliarella uomo copertina, ben 10 i nomi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ben dieci i giocatori della rosa della Sampdoria convocati dalle Nazionali per questa due settimane di impegni. L'apertura non può che essere per Fabio Quagliarella, capocannoniere della Serie A e convocato da Roberto Mancini per Liechtenstein e Finlandia. Con l'Under 21 c'è invece Emil Audero, portieri chiamato da da Luigi Di Biagio.

Italia

Fabio Quagliarella

23.3 Italia-Finlandia

26.3 Italia-Liechtenstein

Italia Under 21

Emil Audero

21.3 Italia U21-Austria U21

25.3 Italia U21-Croazia U21

Danimarca

Joachim Andersen

21.3 Kosovo-Danimarca

26.3 Svizzera-Danimarca

Slovacchia

Vid Belec

21.3 Slovacchia-Ungheria

24.3 Galles-Slovacchia

Polonia

Bartosz Bereszynski, Karol Linetty

21.3 Austria-Polonia

24.3 Polonia-Lettonia

Svezia

Albin Ekdal

23.3 Svezia-Romania

26.3 Norvegia-Svezia

Repubblica Ceca

Jakub Jankto

22.3 Inghilterra-Repubblica Ceca

26.3 Repubblica Ceca-Brasile

Belgio

Dennis Praet

21.3 Belgio-Russia

24.3 Cipro-Belgio

Gambia

Omar Colley

22.3 Algeria-Gambia