© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Idea Moise Kean per la Sampdoria. Come riporta Telenord infatti, l'attaccante dell'Everton non è riuscito a lasciare il segno in Premier League. Non solo, nell'ultima giornata è stato spedito in tribuna come punizione per essere arrivato in ritardo al raduno della squadra in vista della sfida con il Southampton, per questo motivo il club potrebbe pensare di cederlo durante la prossima finestra di mercato. La Sampdoria è alla ricerca di un attaccante e se l'Everton decidesse di lasciare partire il giocatore in prestito per 6 mesi, i blucerchiati sarebbero in prima linea per l'ex Juventus.