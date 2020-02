vedi letture

Sampdoria, il braccio destro di Volpi (Spezia) studia i conti del club

Mentre la Sampdoria di Claudio Ranieri continua a lottare fra mille difficoltà per centrare la permanenza in Serie A, in casa blucerchiata è il tema societario quello a tenere banco. A tal proposito, come riporta Il Secolo XIX, riporta del lavoro di Gianpiero Fiorani, uomo di fiducia del patron dello Spezia Gabriele Volpi, nello studio della situazione contabile del club di proprietà di Massimo Ferrero. E non solo. Questo perché Fiorani starebbe osservando anche la situazione dei cinema della Eleven Finance, la società in crisi per la quale la famiglia Ferrero ha chiesto il concordato preventivo.