Sampdoria, il Celta vuole provare a tenere Murillo. Da Vigo: "Vogliamo avere lui e Rafinha"

Nonostante i termini per l'acquisto a titolo definitivo del difensore Jeison Murillo della Sampdoria siano già scaduti, il Celta Vigo ha interesse a trovare altre strade per la sua conferma, come ribadito anche dal presidente della società galiziana Carlo Mourino, in un'intervista rilasciata al Faro de Vigo: "Non abbiamo problemi economici che ci possono fermare e sono convinto che possiamo arrivare alla firma. Speriamo di poter prendere sia lui che Rafinha".