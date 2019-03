© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La fantasia dei tifosi si è scatenata. Da un mese a questa parte l'idea che Gianluca Vialli, attraverso il fondo americano York Capital Management, entri all'interno della Sampdoria stuzzica e non poco la memoria dei sostenitori blucerchiati. Quello dell'indimenticato numero 9 protagonista insieme al team di Vujadin Boskov della conquista, oltre che alle Coppe Italia e alla Coppa delle Coppe, dell'unico scudetto doriano è un ricordo dolce che mai svanirà. Ad alimentare tutto questo ci ha pensato anche Enrico Mantovani, figlio del numero uno della Samp d'oro. Sul proprio profilo Twitter l'ex presidente dal 1993 al 2000 si interroga: "The turnig point?", ovvero "Il punto di svolta?". Non sappiamo se si tratta della svolta societaria o di qualche altro argomento, quindi il condizionale resta più che mai d'obbligo.

I PRECEDENTI - A scaldare i cuori blucerchiati ci sono però altri due precedenti in cui Mantovani ha di fatto anticipato di poco accadimenti importanti in casa Samp. Nella tarda mattinata del 12 giugno 2014 infatti scrisse: "Benvenuto a Massimo Ferrero! Ma ancora più importante GRAZIE ai nostri Presidenti Duccio, Edoardo e a tutta la famiglia Garrone. Forza Samp". All'ora di pranzo dello stesso giorno venne indetta la conferenza stampa di presentazione dell'attuale numero uno del club. Il 12 novembre 2015 invece diede il bentornato a Vincenzo Montella quando cinguettò: "Vincenzo!! Meglio era impossibile". Nella serata arrivò la risposta dall'avvocato Antonio Romei a Sky Sport in cui disse: "Stiamo valutando, speriamo di non aspettare tanto. Non abbiamo chiuso trattative". Poi la scelta riccadde proprio sull'Aeroplanino'. Che non ci sia due senza tre?

The Turning Point? — enrico mantovani (@EnricoMantovani) 19 marzo 2019

Benvenuto a Massimo Ferrero! Ma ancora più importante GRAZIE ai nostri Presidenti Duccio, Edoardo e a tutta la famiglia Garrone. Forza Samp — enrico mantovani (@EnricoMantovani) 12 giugno 2014