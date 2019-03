© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Secolo XIX oggi in edicola fa il punto sul futuro di Lorenzo Tonelli: la Sampdoria considera tanti i 7,5 milioni di euro per il riscatto del centrale dal Napoli. 29 anni, 1,1 milioni di euro di stipendio, scatterebbe l'obbligo alla ventesima presenza. E' a 13 ma al momento non è titolare: per questo il riscatto è in bilico così come quello di Riccardo Saponara che ne costerebbe 9 per prenderlo dalla Fiorentina a titolo definitivo.