© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Sampdoria, dopo l'addio a Rafael Cabral - che ha rescisso per andare a giocare di più, nel Reading - va alla ricerca del suo nuovo dodicesimo in porta. Il titolare sarà Audero, e ora serve una riserva d'esperienza. Non è stato considerato il 40enne Stefano Sorrentino, il quale ha ancora ambizione di fare il titolare, mentre una voce porta al possibile ritorno del 38enne Cristian Puggioni, ex e tifoso doriano sin da bambino. Si è svincolato di recente dal Benevento, anche se la voce - si legge - non ha trovato particolari conferme. Lo scrive Il Secolo XIX.