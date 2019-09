© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"A Verona dobbiamo andare e vincere, abbiamo bisogno di punti, dobbiamo prenderceli, non c’è niente da fare". Jakub Jankto ha commentato così a Samp TV il match perso contro l'Inter: "Un po’ di preoccupazione c’è per questa classifica,anche se tentiamo di non guardarla troppo: siamo solo alla sesta giornata in fondo. Dispiace però per la gente che ci supporta ogni domenica. Dispiace per i tifosi. Faremo di tutto per vincere la prossima e rimediare, oggi bisogna solo voltare pagina. Il gol? Sono felice, ma avrei preferito fare un punto".