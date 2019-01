Sampdoria-Kownacki: avventura ormai ai titoli di coda

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La bomba la sgancia proprio lui. Dawid Kownacki. Alle 22.33 di ieri, Sport Express, quotidiano polacco, pubblica un’intervista dell’attaccante in cui è decisamente lapidario: “Sono stanco, ne ho abbastanza del comportamento della Sampdoria. Sono arrabbiato perché il tempo passa ed io non so ancora quale sarà il mio futuro. Non voglio restare, voglio andarmene. E non voglio tornare, voglio chiudere questo capitolo una volta per tutte”. Parole forti, dure, figlie di uno scarso impiego con la maglia blucerchiato. L’attaccante polacco è stato impiegato poco nella stagione in corso: 359 minuti fra campionato e Coppa Italia con due gol realizzati sommando le due competizioni. Troppo poco per un ragazzo del 1997 che fino all’anno scorso era considerato fra i profili Under 21 più interessanti della Polonia. E pensare che l’impatto con la nostra realtà è stato tutt’altro che negativo con 8 reti realizzate in 24 gettoni fra Serie A e trofeo nazionale che hanno portato il ct Nawalka a convocarlo per la spedizione in Russia al Mondiale.

TIRA E MOLLA ITALIA-GERMANIA - Il giocatore è stato inserito a più riprese da Marco Giampaolo nella lista dei partenti. L’obiettivo era quello di darlo in prestito per permettere al ragazzo di crescere e mettere minuti nelle gambe. Fin da subito si è palesato uno scenario di mercato ben preciso: l’idea della Samp era di darlo in Italia - si parlava di Empoli o Cagliari - mentre l’attaccante spingeva per la Bundesliga e il Fortuna Dusseldorf. L’infortunio di Caprari, come ha sottolineato anche il ds Osti, ha rallentato le operazioni arrivando ad ipotizzare anche una possibile permanenza all’ombra della Lanterna. Fino a ieri sera. Poi l’intervista che, probabilmente, porterà ad un addio. Che sia Dusseldorf (probabile a questo punto) o Empoli o Cagliari (meno probabili), l’avventura di Dawid Kownacki alla Sampdoria è ai titoli di coda.