Dawid Kownacki potrebbe lasciare la Sampdoria durante il mercato di gennaio. Come riportato da Sky, l'attaccante polacco sta trovando sempre meno spazio in blucerchiato, complice anche l'esplosione di Caprari. In Italia il ragazzo piace a Cagliari e SPAL, mentre all'estero c'è il Fortuna Dusseldorf.