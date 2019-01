Sampdoria, Kownacki tuona: "Voglio andarmene e non tornare più"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Parole dure di Dawid Kownacki. L'attaccante della Sampdoria, intervistato dal portale sport.se.pl non usa giri di parole: vuole lasciare i blucerchiati e non tornare mai più. "Sono stanco, ne ho abbastanza del comportamento della Sampdoria. Sono arrabbiato perché il tempo passa ed io non so ancora quale sarà il mio futuro. Non voglio restare, voglio andarmene. E non voglio tornare, voglio chiudere questo capitolo una volta per tutte. L'anno scorso ho fatto abbastanza bene, quest'anno la situazione è cambiata e nessuno mi ha detto perché. Il Fortuna Dusseldorf è pronto a fare uno sforzo economico importante per me, non voglio restare in panchina per i prossimi sei mesi".