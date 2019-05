Sampdoria, la partita si gioca su due fronti: società e allenatore

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La stagione è ormai agli archivi. La Sampdoria ha concluso il campionato al nono posto e la sfida di domenica prossima, calcio d’inizio alle 18, contro la Juventus rappresenterà un po’ l’ultimo giorno di scuola per Quagliarella e compagni. Con la classifica ormai consolidata e un finale sottotono, l’attenzione si sposta sul fronte societario dove la trattativa con il gruppo Vialli, guidato da Jamie Dinan in cui figura anche l’ex attaccante campione d’Italia con i blucerchiati, sembra essere più calda che mai.

Ferrero negli States - Nella giornata di ieri si è parlato del viaggio negli Stati Uniti di Massimo Ferrero per incontrare lo stesso Dinan e valutare i dettagli dell’offerta e dell’operazione nel suo complesso. Al vertice dovrebbe esserci anche Antonio Romei, che domenica era al “Bentegodi” a seguire la squadra di Giampaolo. Resta curiosità circa l’esito di questo incontro con i tifosi che già sognano di rivedere l’idolo di mille battaglie a cavallo degli anni 80 e 90 quando al comando c’era Paolo Mantovani. E proprio il figlio Enrico Mantovani ha lanciato un messaggio sul proprio profilo: la canzone immortale di Frank Sinatra “New York, New York”, per evidenziare il luogo dell'incontro e la nazionalità di eventuali compratori.

La situazione di Giampaolo - Il secondo fronte su cui gioca la Samp è quello dell’allenatore. C’è infatti da sciogliere il nodo legato a Marco Giampaolo che nel passato prossimo ha lanciato diversi messaggi al presidente Massimo Ferrero. La volontà del tecnico è quella di un progetto stimolante che possa permettere di alzare l’asticella e non scivolare nell’ordinario. L’incontro è stato spostato a fine settimana a causa dell'incontro che si sta svolgendo negli USA. Dopo di che sapremo del futuro di Marco Giampaolo.