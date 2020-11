Sampdoria, le cifre del 2020: riscatto Duvan, Damsgaard può costare 6,5 milioni

Spulciando il bilancio della Sampdoria si notano le operazioni fatte nel 2020. Se è vero che l'Atalanta ha esercitato il riscatto di Duvan Zapata, in anticipo, per 12 milioni, le altre cessioni sono quelle di Giacomo Vrioni alla Juventus per 4 milioni e Caprari al Parma (in prestito annuale con opzione) per 2,1 milioni di euro al Parma. Per gli acquisti, invece, Krostoffer ha un valore complessivo di 2,5 milioni, La Gumina ha un riscatto da 5,5 milioni, Damsgaard dal Nordsjaelland da 6,5 milioni.