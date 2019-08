Sampdoria, le richieste di Di Francesco (per ora) non esaudite

Siamo entrati nell’ultima settimana di mercato. Le società si daranno da fare per regalare ai loro allenatori le pedine per completare gli organici. La Sampdoria non è esente da questa situazione, alla luce della sconfitta di domenica sera contro la Lazio. Inizio peggiore non poteva esserci con il match del "Ferraris" che ha di fatto lanciato un allarme, seppur di bassa intensità, per quanto riguarda il parco giocatori a disposizione di Eusebio Di Francesco. La rosa è ancora incompleta con i giocatori richiesti dal tecnico blucerchiato che ancora non sono arrivati. Sono due le pedine necessarie per l’attacco, un centrale e soprattutto un esterno, e una per il centrocampo, di fatto Praet non è stato rimpiazzato. Eppure gli appelli sono stati vari nel corso della pre-season.

Dalla presentazione a Ponte di Legno - Nel giorno della sua presentazione alla stampa, Di Francesco aveva commentato così: "Gli allenatori avrebbero sempre fretta. Però bisogna capire che le dinamiche di mercato hanno i loro tempi. Ho grande fiducia nella società. I colpi più importanti si fanno alla fine". Dopo la doppia amichevole contro il Real Vicenza nel ritiro di Ponte di Legno si è mantenuto su un più diplomatico: "E’ normale che stiamo cercando delle situazioni valide sia in entrata che in uscita". Dopo la sgambata contro la Pro Patria il tecnico si è detto concentrato sul campo: "Il mercato? Questa è una domanda da fare alla società. Io faccio l'allenatore, sono convinto che il club mi metterà nelle condizioni di lavorare al meglio. L'operato della società? Valuteremo nei prossimi giorni, il mercato è lungo".

Da Montecarlo a Parma - Ultimato il ritiro di Ponte di Legno la Samp ha affrontato il Monaco in un test di lusso. Nel post partita del "Louis II" Di Francesco aveva così commentato: "Mi dispiace non poter avere la squadra completa, è diventata la normalità per tutti gli allenatori. Vorremmo avere tutta la squadra al completo, ma credo che questa sia la mentalità giusta". Tre giorni più tardi, dopo l'amichevole contro lo Spezia aveva dichiarato in maniera schietta, come sempre: "Stiamo cercando sul mercato un'ala il prima possibile". Dopo la sconfitta di misura contro il Parma nell’ultimo test stagionale la rosa è ancora in attesa di completamento e DiFra ha sottolineato: "La società mi ha assicurato che due-tre perdine arriveranno. Chiaro che le vorrei avere il prima possibile, prima arrivano e meglio è".

Gli impegni ufficiali - In una calda serata di metà agosto la Sampdoria inizia la stagione in quel di Crotone in Coppa Italia con gli stessi effettivi, escluso Leris, con cui aveva iniziato il ritiro estivo: "Stiamo valutando tante situazioni - ha detto Di Francesco dopo la gara dello "Scida" - la società mi accontenterà ne sono convinto. Le rivali? Le società di medio livello si sono rafforzate tantissimo: noi abbiamo fatto bene ma possiamo fare ancora meglio". Infine arriviamo alla prima giornata di campionato contro la Lazio: "Che dobbiamo rinforzarci sul mercato è palese perchè oggi abbiamo affrontato una squadra superiore dal punto di vista fisico". Nulla è perduto, siamo ancora ad agosto e uno scivolone contro una squadra collaudata e di qualità superiore come quella di Inzaghi ci sta tutto ma è indubbio come la società debba intervenire in questi sei giorni per sistemare l'organico. Il gong suonerà il prossimo 2 settembre. Il tempo c'è tutto per concludere gli ultimi affari e sistemare i ruoli dove necessitano rinforzi. E accontentare Eusebio Di Francesco. Finalmente.