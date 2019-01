Sampdoria, offerta dalla Cina per Ramirez: secco no di club e giocatore

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riferito dall’edizione di Genova de La Repubblica, negli scorsi giorni è arrivata un’offerta molto importante presso la sede della Sampdoria per il trequartista Gaston Ramirez. Nonostante la proposta per il giocatore fosse molto alta, lo stesso calciatore ha preferito rimandare al mittente la proposta, sposando così la linea di Ferrero che non ha nessuna intenzione di cedere titolari nel corso del mese di gennaio.