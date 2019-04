Come riportato dai colleghi di Gazzetta.it, oggi uno scout del Tottenham sarà a Marassi in occasione di Sampdoria-Genoa. L’obiettivo è quello di visionare Joaquim Andersen, difensore del blucerchiati. Non è la prima volta che gli Spurs seguono dal vivo il calciatore, che apprezzano moltissimo.

Today a #Tottenham’s scout will be in Italia to watch Joaquim #Andersen in Sampdoria-Genoa. #Spurs are interested in him and it is not the first time they follow him and it has already been appreciated. #transfers #THFC

— Nicolò Schira (@NicoSchira) 14 aprile 2019