© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il d.s. blucerchiato Carlo Osti è intervenuto ai microfoni di Rai Sport prima della sfida di Coppa Italia tra Sampdoria e Milan: "Credo che Gabbiadini sia arrivato per innalzare il livello di un reparto che è già di grande livello, abbiamo il quarto attacco del campionato. Serve per alzare l'asticella delle ambizioni all'interno di un gruppo che si è sempre comportato in maniera egregia. Faremo un mercato conservativo come detto all'inizio, cercheremo di mandare a giocare qualche ragazzo che ha avuto meno possibilità, ma non penso che faremo grandi cose".