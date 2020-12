Sampdoria, per Quagliarella c'è aria di rinnovo: primi contatti entro la fine dell'anno

vedi letture

I tempi sono maturi per tornare a parlare del rinnovo di Fabio Quagliarella in casa Sampdoria. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, il suo contratto scade al termine della stagione: a gennaio Fabio festeggerà 38 anni, ma la sua integrità fisica e la sua capacità di gestirsi, gli stanno allungando la carriera ad alti livelli. La Sampdoria vuole andare avanti con il suo capitano: come scrive la rosea fra fine 2020 e l'inizio dell'anno nuovo le parti di incontreranno per parlare ufficialmente del rinnovo, ovviamente inserendo variabili legate ad obiettivi personali e del club.