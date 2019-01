© foto di Insidefoto/Image Sport

Dennis Praet ha pubblicato un tweet per commentare la larga vittoria della Sampdoria contro l’Udinese (4-0) e per celebrare il compagno Fabio Quagliarella: “Immenso Fabio Quagliarella , grande squadra e magnifici come sempre i nostri tifosi. Avanti così, forza Sampdoria! #unasquadra #sampdoria