Sampdoria, pronto un biennale per Quagliarella e un futuro da dirigente quando smetterà

I prossimi mesi saranno decisivi per il futuro di Fabio Quagliarella. Come si legge sulle pagine di Tuttosport infatti fra dicembre e gennaio la società blucerchiata tornerà a discutere il suo rinnovo, questa volta sino al 2022 e quindi in pratica sino ai 39 anni del bomber della Samp. L'aria di Genova ha fatto più che mai bene a Quagliarella, simbolo piuttosto trasversale di questa Samp: è amato dai tifosi, è il faro e guida della squadra, è un punto di riferimento importante anche per la società. Ecco perché si tornerà a breve a valutare il rinnovo di un'altra stagione, con Massimo Ferrero che - non è un mistero - starebbe pensando anche a garantirgli un futuro nel club anche in altra veste, se e quando deciderà di smettere e sempre se non ci saranno altre tentazioni per lo stesso Fabio.